20.06.2019 16:27
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Sivas'ta hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ınUlaşilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüsnü Erdoğan (71) yönetimindeki 06 GVJ 83 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Malatyakara yolununGürpınarköyüYağdonduranmevkisinde, A.K'nin (47) kullandığı 35 CLF 60 plakalı tırla çarpıştı.
Hafif ticari araç sürücüsü Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Yeter Erdoğan (70) yaralandı.
Yeter Erdoğan, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilirken, eşinin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü A.K, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Sivas,Güncel

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