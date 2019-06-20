Sivas'ta hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas
'ınUlaş
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüsnü Erdoğan (71) yönetimindeki 06 GVJ 83 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Malatya
kara yolununGürpınar
köyüYağdonduran
mevkisinde, A.K'nin (47) kullandığı 35 CLF 60 plakalı tırla çarpıştı.
Hafif ticari araç sürücüsü Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Yeter Erdoğan (70) yaralandı.
Yeter Erdoğan, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilirken, eşinin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü A.K, gözaltına alındı.