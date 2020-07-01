Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralıSİVAS'ın Ulaş ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

01.07.2020 23:11 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:49
Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ulaş- Altınyayla yolunun Küpeli köyü mevkisinde meydana geldi. Turan Uysal (64) yönetimindeki 38 EF 588 plakalı otomobille Hacı Öz'ün (70) kullandığı 34 DR 3260 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlardaki Fidan Öz (67), Muhsin Aslan (23) ve Meral Akçay (48) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve Ulaş Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Sivas’ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Altınyayla, Sivas, Güncel, Haber
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