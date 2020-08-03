Sivas'ta halk otobüsü ile kum yüklü kamyon çarpıştı: 2 yaralı

SİVAS'ta özel halk otobüsü ile kum yüklü kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde Halil Rıfat Paşa Köprüsü altında meydana geldi. Cumhuriyet Üniversitesi istikametine giden Emce Cebecioğlu idaresindeki 58 H 01 02 plakalı özel halk otobüsü ile Emre Kekiz idaresindeki 58 BG 307 plakalı kum yüklü kamyon çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralanırken, halk otobüsü sürücüsünün sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücüler ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.