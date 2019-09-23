Haberler » Güncel » Haber

Sivas'ta halk otobüsü otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta halk otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

23.09.2019 15:28Sivas'ta halk otobüsü otomobille çarpıştı: 4 yaralı
Sivas'ta halk otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Erdoğan Çay yönetimindeki 58 H 0079 plakalı halk otobüsü, Altuntabak Mahallesi Hamam Durağı yakınlarında Ömer Gökkaya idaresindeki 58 YB 103 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarında park halinde bulunan 58 FK 145 plakalı traktörün römorkuna çarparak durdu.
Kazada Gökkaya, otomobildeki Ahmet Yokuşbaşı ve Mehmet Yörük ile halk otobüsünde bulunan yolculardan Ferdana Temel yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.
Çarpmanın ardından araçtaki yolcuların panik yaşadığı görülen görüntülerde, bir kişinin oturduğu yerden düşmesi de yer alıyor.

Gökkaya, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:36 Adana vesikalık çektirmek için girdiği iş yerinde fotoğrafçıyı bacağından vurdu
17:36 Zonguldak emniyet kemerini susturmak için taktığı aparat sonu oldu
17:36 Nijerya'da banka genel merkezinde korkutan yangın
17:36 Zonguldak hastaneye giderken, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:36 Gölcük'e şehit ateşi düştü (2)
17:35 Kaçak içki operasyonu
17:34 Kafası demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı