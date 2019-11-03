Sivas'ta hamsi yüzleri güldürdü

Sivas'ta balık tezgahlarında hamsinin kilogram fiyatının 10 liraya kadar düşmesi vatandaşları mutlu etti.



Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarındaki düşüş ve deniz suyunun soğuması, balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Hem avlanan balık miktarı hem de vatandaşların balığa olan talebi arttı. Denize olan uzaklığı nedeniyle balık fiyatlarının sahile oranla yüksek olduğu Sivas'ta kent merkezi Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan perakende sebze halinde balık tezgahlarında hamsinin kilogram fiyat 10 liraya düştü.



Balık almak için sebze halinde alışveriş yapan Bilal Koçak, "Bu yıl Sivas'ta balık pazarında hareketlilik gayet iyi. Fiyatlar biraz pahalı gibi ama ileriki dönemlerde daha düşeceğini düşünüyorum. Geçen yıla oranla fiyatlar bu yıl daha uygun" dedi.



Hal içerisinde balık tezgahı işletmecisi Erol Akpolat ise, "Bu sene Sivas'ta balık bol olacak. Hamsinin bolluğu gayet iyi. Sivaslı bu sene hamsiye doyacak. Fiyatlar şu an 10 lira. Daha aşağıya düşmeyeceğini düşünüyorum. Fiyatlar geçen seneki ile aynı. Hamside düşüş var" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA