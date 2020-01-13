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Sivas'ta hasta taşıyan ambulans kara saplandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hasta taşırken kara saplanan ambulans, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

13.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:28Sivas'ta hasta taşıyan ambulans kara saplandı
'ın ilçesinde hasta taşırken kara saplanan ambulans, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Suşehri ilçesine 55 kilometre uzaklıktaki köyünde kadın bir hastanın olduğu bilgisi üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastayı aldıktan sonra dönüşe geçen ambulans, kar yağışının etkili olduğu bir bölgede kara saplandı.
Ambulansı kurtarmak için bölgeye İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ambulans, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaklaşık 3 saat sonra Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Suşehri, Sivas, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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