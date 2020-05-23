Sivas'ta hava sıcaklığı 7 dereceye düştü

Sivas'ta hava sıcaklığı 7 dereceye düştüSİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk günde hava sıcaklığı 24'ten 7 dereceye kadar düştü.

23.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:22
Sivas'ta hava sıcaklığı 7 dereceye düştü
SİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk günde hava sıcaklığı 24'ten 7 dereceye kadar düştü.
Sivas'ta son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşandı. 81 ilde aynı anda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilk günde sabah saatlerinde kentteki hava sıcaklığı 7 derece olarak ölçüldü. Akşam saatlerinde etkili olan yağışlı havanın ardından ani sıcaklık düşüşü görüldü. Kısıtlama nedeni ile sokağa çıkanların sayısı azaldığından vatandaşlar durumdan olumsuz etkilenmedi. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayanların ise yeniden kışlık kıyafetler giydiği görüldü. Meteoroloji verilerine göre kentte Ramazan Bayramı'nın ilk 2 gününde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin altında 9 derece civarında seyredeceği öngörülüyor. Bayramın 3'üncü gününden ise sonra ise sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Sivas’ta hava sıcaklığı 7 dereceye düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas, Güncel, Haber

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