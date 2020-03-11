Menü
Haberler ›› Güncel ››Sivas'ta hayvan barınağı ziyaretine 'koronavirüs' arası - Güncel

Sivas'ta hayvan barınağı ziyaretine 'koronavirüs' arası

SİVAS Belediyesi bünyesinde bulunan hayvan barınağı, koronavirüs nedeni ile yapılacak ilaçlama çalışmaları için geçici olarak ziyarete kapatıldı.

11.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:35
Sivas'ta hayvan barınağı ziyaretine 'koronavirüs' arası

SİVAS Belediyesi bünyesinde bulunan hayvan barınağı, koronavirüs nedeni ile yapılacak ilaçlama çalışmaları için geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında hayvan barınağını bir süreliğine ziyarete kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Hayvanseverlerin sık sık ziyaret ettiği Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı alınan önlemler kapsamında ziyarete kapandı. Ziyaretçilerin ve hayvanların sağlığının korunması amacıyla ziyarete kapatılan barınakta dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılacak. Barınak, koronavirüs tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber tekrar ziyarete açılacak" ifadelerine yer verildi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Sivas Belediyesi, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti Güncel
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti