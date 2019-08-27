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Sivas'ta hayvan hırsızlığı iddiası

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çiftliğinden 27 büyükbaş hayvanın çalındığını iddia eden besici jandarmaya başvurdu.

27.08.2019 14:36
Sivas'ta hayvan hırsızlığı iddiası
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çiftliğinden 27 büyükbaş hayvanın çalındığını iddia eden besici jandarmaya başvurdu.
Cemel beldesi yakınlarında Seçkin Aker'e ait besi çiftliğinin duvarının yıkıldığını ve kapı kilidinin kesildiğini gören çobanlar durumu çiftlik sahibine bildirdi. Çiftliğe gelen Aker, 27 büyükbaş hayvanın çalındığı iddiasıyla jandarma ekiplerine haber verdi.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Aker'in babası Doğan Aker, AA muhabirine, çiftlikte 80 büyükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, 27'sinin çalındığını öne sürdü.
Sivas'ta hayvan hırsızlığı iddiası

Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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