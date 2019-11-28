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Sivas'ta hayvan yüklü tır devrildi

Sivas'ta hayvan yüklü tır devrildi Sivas'ın İmranlı ilçesinde hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 büyükbaş hayvan telef oldu, 1 kişi yaralandıSİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 büyükbaş...

28.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:36
'ta hayvan yüklü tır devrildi
Sivas'ın ilçesinde hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 büyükbaş hayvan telef oldu, 1 kişi yaralandı
SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 büyükbaş hayvan telef oldu, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan yolu İmranlı barajı mevkiinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 04 AJ 434 plakalı hayvan yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Tırda yüklü olan hayvanlardan, 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta hayvan yüklü tır devrildi

İmranlı, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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