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Sivas'ta hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte çarpıştığı otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

23.08.2019 20:00 Sivas'ta hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte çarpıştığı otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Makinist H.G'nin kullandığı 23228 sefer sayılı lokomotif, Gücük köyü hemzemin geçidinde, Uğur Polat yönetimindeki 38 EU 569 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Polat kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki babası Mehmet ile kuzeni Sertan Polat yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Polat'ın cesedi, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Şarkışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Makinist, Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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