Haberler» Güncel» Haber

Sivas'ta HES kanalı patladı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, D-100 kara yolundan geçen 3 aracın suya kapıldığı bildirildi.

29.08.2019 01:28 Sivas'ta HES kanalı patladı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, D-100 kara yolundan geçen 3 aracın suya kapıldığı bildirildi.
Vali Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolunun su altında kaldığını belirtti.
Patlamanın Koyulhisar'a yaklaşık 2 kilometre mesafede gerçekleştiğini aktaran Ayhan, "Şu an bize gelen ihbarda 3 araç suya kapılıyor, 2 araç kurtarıldı, alan taraması yapılıyor. 6 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı." diye konuştu.
Suyun kesildiğini ve kapakların kapatıldığını dile getiren Ayhan, "Su tahliyesi yapılıyor. Kontrol altında ama başka vatandaşımız var mı yok mu ona bakıyoruz." dedi.

Koyulhisar, Sivas, HES, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:54   Dha yurt bülteni - 18
01:53   Sivas'ta hes kanalı patladı: yol sular altında kaldı, yaralananlar var (1)
01:53   Sivas'ta hes kanalı patladı: yol sular altında kaldı, yaralananlar var (1)
01:52   İzmir'de sazlık alanda yangın
01:50   Sivas'ta hes kanalı patladı yol sular altında kaldı, yaralananlar var
01:47   İzmir'de Otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
01:47   İzmir'de otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı