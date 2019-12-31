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Sivas'ta hırsızlık şüphelisi 3'ü kadın 5 kişi, suçüstü yakalandı

Sivas'ta hırsızlık şüphelisi 3'ü kadın 5 kişi, suçüstü yakalandıSivas'ın da aralarında bulunduğu 7 ilde, kilitli olmayan kapıların dillerini düşürerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın, 5 kişi polis tarafından yakalandı.

31.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:34
'ta hırsızlık şüphelisi 3'ü kadın 5 kişi, suçüstü yakalandı
Sivas'ın da aralarında bulunduğu 7 ilde, kilitli olmayan kapıların dillerini düşürerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın, 5 kişi polis tarafından yakalandı.
Karabük, Zonguldak, Bolu, Kastamonu, Zonguldak ve Kırıkkale'de kilitli olmayan kapıların dillerini düşürerek evlerden 15 bin liralık ziynet eşyası ve nakit para çalan S.G., E.A. ve Y.A. ile bu kişilerin taşımacılığını yapan Y.G. ile M.G.'nin Sivas'a geldiği belirlendi. Bunun üzerine çalışma başlatılan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelisi 3 kadını girdikleri evde suçüstü yakaladı. Y.G. ve M.G. de evin yakınında gözaltına alındı. Ablası F.A.'ya ait kimliği veren Y.A. adlı kadın şüphelinin, yapılan araştırmada hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevkleri sırasında bir kadın şüpheli, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, tepki gösterdi.
Sivas'ta hırsızlık şüphelisi 3'ü kadın 5 kişi, suçüstü yakalandı

Polis, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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