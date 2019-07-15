15.07.2019 12:24
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Sivas'ta hırsızlık yapan 3 kadın tutuklandı

Sivas

Sivas'ta bir evden hırsızlık yapan 3 kadın tutuklandı.

Sivas'ta bir evden hırsızlık yapan 3 kadın tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ece Mahallesi'nde bir evden 2 dizüstü bilgisayar, 900 lira ve kol saati çalındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Sırtlarında çanta görülen 3 kadının geliş güzergahlarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KKYS) kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren M.A, R.G. ve S.K'yi Ulaş ilçesinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kadın, tutuklandı.
Kaynak: AA
Sivas, Güncel

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