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Sivas'ta 'Hobbit Evleri'nde kış güzelliği

SİVAS'ta, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, kent merkezi yakınlarındaki Hobbit Köyü'nde güzel bir manzara oluşturdu.

20.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:11Sivas'ta 'Hobbit Evleri'nde kış güzelliği

SİVAS'ta, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, kent merkezi yakınlarındaki Hobbit Köyü'nde güzel bir manzara oluşturdu.

Dünden itibaren etkili olan kar yağışı, 'ta aralıklarla devam ediyor. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Mesire Alanı'nda bulunan ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerinden esinlenilerek inşa edilen Yamaç Evleri, güzel görüntüsüyle vatandaşların uğrak yeri oldu. Güzel manzarayı fırsat bilenler Paşabahçe'deki Hobbit evlerinin bulunduğu bölgede bol bol fotoğraf çektirdi. Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği mesire alanında araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kahramanmaraş'tan gezmek için ailesiyle birlikte Sivas'a gelen Rıdvan Peköz, "Sivas'ın Hobbit evlerini duymuştuk. Merak edip onun için geldik. Kaldık ve çok hoşumuza gitti. Kar yağışıyla daha güzel bir görüntü oldu" dedi.



Paşabahçe, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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