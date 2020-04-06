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Sivas'ta 'Hobbit' evleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz

SİVAS Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen, dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evleri, koronavirüs nedeniyle fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edilecek.

06.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:25
Sivas'ta 'Hobbit' evleri, sağlık çalışanlarına ücretsiz

SİVAS Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen, dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evleri, koronavirüs nedeniyle fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edilecek.

Sivas 'ta, John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek, inşa edilen yamaç evleri, ilgi görüyor. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası, banyo dahil '1 artı 1' olarak inşa edilen ve apart otel hizmeti verilen evlere meraklılar, yoğun ilgi gösteriyor.'Hobbit' evlerinin işletmecisi, koronavirüs salgınıyla mücadelede gece gündüz demeden, fedakarca çalışan sağlık personeline ücretsiz tahsis etme kararı aldı. Sağlık çalışanlarına moral olması için bu destekte bulunduklarını söyleyen, işletme müdürü Mehmet Yıldırım, "Her mevsim burası ayrı bir güzellikte ve yoğunluktaydı. Şu an virüs nedeniyle bir sessizlik var. Biz de yönetimimizle bir karar verdik. Burada bütün sağlık çalışanlarımızı ücretsiz misafir etmek istiyoruz. Onlar bu dönemde bizim için fedakarca çalışıyorlar. Biz de böyle bir karar aldık. Kendilerini buraya bekliyoruz. Onlara ihtiyaçları doğrultusunda, moral olsun, diye böyle bir şey yapmak istedik" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yüzüklerin Efendisi, Paşabahçe, Sivas, Güncel
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