Haberler » Güncel » Sivas'ta hükümlüler fidan dağıttı - Haber

Sivas'ta hükümlüler fidan dağıttı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında Sivas'ta denetimli serbestlikten yaralanan ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, Adalet Sarayı bahçesinde vatandaşlara ve kurum çalışanlarına fidan dağıttı.

11.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:41
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında 'ta denetimli serbestlikten yaralanan ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, Adalet Sarayı bahçesinde vatandaşlara ve kurum çalışanlarına fidan dağıttı.
Fidan dağıtım programında konuşan Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, hükümlüler ile kampanyaya destek olmak için fidan dağıttıklarını söyledi.
"Milli Ağaçlandırma Günü" seferberliği kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm Türkiye'de saat 11.11'de 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını dile getiren Uğurlu, "Proje kapsamında adliyemizde Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz tarafından 300 fidan dağıttık. Ağaçlar toprakla buluştuğunda her biri yarın bizim için nefes olacak. Bu ağaçlarımız yarın oksijen anlamında ülkemizin zenginliğine büyük katkı sağlayacak." dedi.
Projeye katkı sağladıkları için mutlu olduklarını anlatan Uğurlu, kentteki Adalet Ormanına da hükümlüler ile fidan dikeceklerini ifade etti.
Programa Adli Yargı Komisyon Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, adliye personeli ve hükümlüler katıldı.
Sivas'ta hükümlüler fidan dağıttı

Sivas, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:13 Bakan Zümrüt Selçuk, Sinop'ta fidanları toprakla buluşturdu
14:13 Tokat'ta, 44 bin 700 fidan toprakla buluştu
14:13 (ek bilgiyle) -BEYOĞLU'NDA ÖLÜ BULUNAN KİŞİ ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI ÇIKTI
14:12 Karabük'te 67 bin 700 fidan toprakla buluştu
14:12 Kayseri'de 487 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
13:34 Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
13:28 Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı
12:59 Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredileri faiz oranında da indirime gitti
12:39 Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 14:14:03