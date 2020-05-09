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Sivas'ta iftar çadırı evlere taşındı

Sivas'ta iftar çadırı evlere taşındıSİVAS Belediyesi ramazan ayında günübirlik çalışan ve bu süreçte işlerine gidemeyen işçiler ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.

09.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:29
Sivas'ta iftar çadırı evlere taşındı
SİVAS Belediyesi ramazan ayında günübirlik çalışan ve bu süreçte işlerine gidemeyen işçiler ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırı kurulamayan Sivas'ta belediye ekipleri iftar yemeklerini evlere götürmeye başladı. Hayat Ağacı ve Gıda Bankası'nın yapmış olduğu yardımların yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in mahalle muhtarıyla yaptığı istişareyle Sivas genelinde yaklaşık 150 aileye iftar yemeği ikramında bulunuluyor. Mahalle muhtarlarıyla birlikte iftar saatinden önce 22 ekiple evlere dağıtım yapılıyor. Kentte özel bir restorandan alınan yemekler servis araçlarına bindirilerek belirlenen adreslere götürülüyor. Yemek servisi iftar saatine kadar kısa sürede tamamlanıyor. Gültepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Turan Dağaşan, "Her yıl iftar programı düzenliyorduk. Ancak bu ramazan ayında koronavirüs nedeniyle iftar yapamadık. Ama Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin vatandaşımızı mağdur etmedi ve iftarlıklarını gönderdi. Ben mahallem adına teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz en kısa zamanda selamete kavuşacak ve yaşam normale dönecek" dedi.
'BÖYLE GÜNLERDE DÜŞÜNÜLMEK GÜZEL'
Özel bir firmada pazarlamacı olarak çalışan ve virüs nedeniyle 2 aydır işsiz belirten Gültepe Mahallesi sakinlerinden Oğuzhan Demirel, "Allah razı olsun. Büyüklerimizin böyle günlerde bizleri düşünmesi güzel bir şey. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Normalde bu tip şeylerden halkımız yeterince faydalanıyordu. Bu sene böyle bir şeyin gelmesi insanları çok etkiledi. Allah yardımcımız olsun" dedi. Serbest işçi Bilal Acıpınar ise, "Şu an pek çalışamıyoruz. İşler sıkıntılı. Başkanımıza bize gönderdikleri iftarlık için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Sivas’ta iftar çadırı evlere taşındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sivas, Güncel, Haber

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