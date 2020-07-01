Sivas'ta ihracat da ithalat da düştü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.
01.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:01
Verilere göre Sivas'ta ihracat 2020 yılı mayıs ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 44,3 oranında azalarak 5 milyon 954 bin dolar, ithalat ise yüzde 47,6 oranında azalarak 2 milyon 267 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.
Kentte 2020 mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 27,6 azalırken, ithalat da yüzde 38 oranında azaldı. - SİVAS
Kaynak: İHA
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