Sivas'ta ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmaya başlandı
Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PTT şubeleri önünde oluşan kalabalıkların önüne geçmek için bin liralık sosyal yardımlar vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandı.
03.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:32
Yardımlar, kolluk kuvvetleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları ve PTT personeli tarafından dağıtılıyor.
Bu kapsamda, il merkezi ve merkeze bağlı köylerde yaşayan 6 bin 352, ilçelerde yaşayan 7 bin 159 vatandaşa ikametgahlarında ödemeler yapılıyor.
Ödemelerin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını belirten yetkililer, vatandaşlara da dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA