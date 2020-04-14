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Sivas'ta iki köy daha karantinaya alındı

Sivas'ta iki köy karantina altına alındı.

14.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:10
Sivas'ta iki köy daha karantinaya alındı
Sivas 'ta iki köy karantina altına alındı.

Sivas Pandemi Kurulunun aldığı kararla Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyü ve Gölova ilçesine bağlı Boğazköy karantina altına alındı. Ayrıca daha önce karantina altına alınan; Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyü, Yıldızeli ilçesine bağlı Üyük köyü, Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol köyü ve Koyulhisar ilçesine bağlı Kurşunlu ve Yağcılar köylerinde karantina uygulaması kaldırıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Şarkışla, Boğazköy, Gölova, Sivas, Güncel
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