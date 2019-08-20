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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 10 kişi yaralandı.

20.08.2019 02:22 Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 10 kişi yaralandı.
Mehmet Fatih Demir (41) yönetimindeki 06 EB 8478 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Gültepe Mahallesi Galericiler Sitesi kavşağında Bilal Hargün (32) yönetimindeki 38 AAJ 465 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Eyüp Hargün (63), Hatice Hicret Demir (26), Rüveyda Demir (60), Mehmet Yahya Hargün, Betül Demir (7), Fatımatuz Zehra Demir (38), Eda Hargün ve Saliha Beyza Hargün (1) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ankara, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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