Haberler » 3. Sayfa » Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandıSİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

16.10.2019 20:59
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması soncu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 19.30 sıralarında Tuzlugöl Mahallesi Yavuz Bülent Bakiler Caddesi üzerinde meydana geldi. G.Ş. idaresindeki 58 ABA 845 plakalı otomobil ile Y.K idaresindeki 58 NT 158 plakalı otomobil dört yol ağzında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 NT 158 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentte bulunan hastanelere kaldırılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:02 Jandarmadan tarihi eser operasyonu
22:01 Ölümlü Afgan kavgasında mahkemenin kararı belli oldu
22:02 Barış Kalkanı Harekatı şehidi Üsteğmen Bozbıyık'ı binler uğurladı
22:00 Çalınan büyükbaş hayvanlarına kavuşan vatandaşların sevinci
21:47 Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü oğlu değil babasıymış
21:43 İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
21:42 İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, taksici derneklerinin başvurularını kabul ederek UBER'in...
16.10.2019 22:10:59