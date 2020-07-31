Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gemerek ilçe girişi kavşağında meydana geldi. Kürşat Durmuş (41) yönetimindeki 38 GK 287 plakalı otomobil, Kadir Güleç'in (49) kullandığı 38 NL 283 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri ters dönerken, kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Nevzat (35), Hasan Emir (5), Betül Nisa (3), Emine Karakoç (37) ile Eren (11) ve Yaser Durmuş (13) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.