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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı 4 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı 4 yaralıSİVAS'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

15.10.2019 15:25
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı 4 yaralı
SİVAS'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Demir Çelik kavşağında meydana geldi. Sümmani Akbulut yönetimindeki 58 NP 078 plakalı otomobil kavşakta Nurettin Köksal (59) idaresindeki 27 E 3544 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Abdulvahap Akbulut ve Fatma Demirci Köksal (56) yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı 4 yaralı

Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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