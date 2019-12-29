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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

29.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:22 Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Özlem Yılmaz (37) yönetimindeki 33 CCY 06 plakalı otomobil, Sivas- kara yolunun Taşlıdere mevkisinde, Selami Polat idaresindeki 58 BN 772 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Çınar Yılmaz (3), Nurettin Polat ve Mehmet Polat yaralandı.
Yaralılar, Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Özlem Yılmaz , Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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