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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

08.09.2019 15:19
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Yıldızeli istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan A.Z.K. idaresindeki 33 PB 596 plakalı otomobil, kavşağa giren C.B. idaresindeki 72 KD 631 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan M.B., M.E.B., H.E.B., C.B., B.K. ve G.K. yaralandı. Yaralanan 6 kişi olay yerine gelen ambulanslar ile Sivas ve Yıldızleli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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