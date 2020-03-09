SİVAS'TA İKİ TIR ÇARPIŞTI, PORTAKALLAR YOLA SAÇILDI
SİVAS'ta meyve yüklü TIR'ın başka bir TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken meyve yüklü TIR'da bulunan bulunan portakallar yola saçıldı.
09.03.2020 03:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 03:22
SİVAS'ta meyve yüklü TIR'ın başka bir TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken meyve yüklü TIR'da bulunan bulunan portakallar yola saçıldı.
Kaza saat 01.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu üzerinde, Hanlı köyü yakınlarında meydana geldi.
İddiaya göre, Hayati Aksoy yönetimindeki meyve yüklü 58 AU 666 plakalı TIR ile Veli Uyanık yönetimindeki 42 EGT 51 plakalı TIR çarpıştı.
Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada meyve yüklü TIR'ın sürücüsü Hayati Aksoy yaralandı. Y
aralı sürücü ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralı sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası TIR'da yüklü bulunan portakallar ise yola saçıldı.
Portakalları belediye ve karayolları ekipleri temizledi. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan Sivas-Kayseri karayolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.
Kaza saat 01.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu üzerinde, Hanlı köyü yakınlarında meydana geldi.
İddiaya göre, Hayati Aksoy yönetimindeki meyve yüklü 58 AU 666 plakalı TIR ile Veli Uyanık yönetimindeki 42 EGT 51 plakalı TIR çarpıştı.
Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada meyve yüklü TIR'ın sürücüsü Hayati Aksoy yaralandı. Y
aralı sürücü ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralı sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası TIR'da yüklü bulunan portakallar ise yola saçıldı.
Portakalları belediye ve karayolları ekipleri temizledi. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan Sivas-Kayseri karayolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SİVAS'TA İKİ TIR ÇARPIŞTI, PORTAKALLAR YOLA SAÇILDI
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