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Sivas'ta iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Sivas'ta meydana gelen iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

30.09.2019 10:31Sivas'ta iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Sivas'ta meydana gelen iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 08.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolu Yeni Karşıyaka Köprüsü kavşağında O.Y idaresindeki 58 EU 999 plakalı otomobil ile Ş.K idaresindeki 58 TP 962 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 EU 999 plakalı otomobil takla atarak şarampole devrildi. Otomobil içerisinde bulunan O.Y., Ş.Y. ve Ö.Y. yaralandı. Yaralılar ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Refüje çıktı

Diğer kaza ise 08.50 sıralarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi Onkoloji merkezi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. A.T.D. idaresindeki 58 AB 485 plakalı otomobil ile Y.D. idaresindeki 58 T 0117 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 AB 485 plakalı otomobil refüje çıktı. Kazada A.T.D., Y.D., M.D. ve Z.D. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazalar ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Erzincan, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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