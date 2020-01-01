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Sivas'ta ikiz oğlak dünyaya geldi

Sivas'ta ikiz olarak dünyaya gelen oğlaklar, 6 dakikalık fark ile 2019 yılının son 2020 yılının ise ilk oğlağı oldu.

01.01.2020 02:25 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:30 Sivas'ta ikiz oğlak dünyaya geldi
'ta ikiz olarak dünyaya gelen oğlaklar, 6 dakikalık fark ile 2019 yılının son 2020 yılının ise ilk oğlağı oldu.

Kent merkezinde küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapan Serkan Çakar'ın yetiştirdiği 2 yaşındaki keçisi, 2019 yılının son oğlağı ile 2020 yılının ilk oğlağını dünyaya getirdi. Öte yandan ikiz olarak Dünya'ya gelen oğlakların birinin beyaz diğerinin siyah renkte olması dikkat çekti. Çakar, ilk doğan oğlağın 2019 yılının son dakikalarında, ikinci doğan oğlağın ise 2020 yılının ilk dakikalarında 6 dakikalık fark ile Dünya'ya geldiğini söyledi. Çakar, keçisinin doğum anlarını ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Küçükbaş hayvan yetiştirici Serkan Çakar,2019 yılının son oğlağı ile 2020 yılının ilk oğlağını aldıklarını ifade ederek, " Aralarında 5-6 dakikalık bir süre var. Beş altı dakika ile biri 2019 yılının son oğlağı oldu, biri ise 2020 yılının ilk oğlağı oldu. Bu yıl rabbimizin izni ile bereketli geçeceğini ümit ediyorum. 2019 aslında mevsimsel olarak havaların kötü gitmesinden dolayı biraz verim düşüktü ama biz onu bakım şartlarını artırarak biraz daha iyi hale getirdik. Normalde bu keçilerden biz iki yılda 3 doğum aldık. Bir senede 2 doğum oluyor. 2020 yılını daha bereketli göreceğiz inşallah. Oğlakların da sağlıklı oluşlarından belli bu sene daha verimli bir yıl olacak" dedi. - SİVAS

Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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