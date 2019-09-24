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Sivas'ta ilginç görüntü...Ekmek teknesinin canını hiçe sayarak taşıdı

Sivas'ta ilginç görüntü.

24.09.2019 20:46Sivas'ta ilginç görüntü...Ekmek teknesinin canını hiçe sayarak taşıdı
Sivas'ta ilginç görüntü...Ekmek teknesinin canını hiçe sayarak taşıdı
Sivas'ta köftecilik yapan bir vatandaş maç sonrası köfte arabasını, hareket halindeki otomobilin bagajına oturarak taşıdı.
SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş maç sonrası köfte arabasını, hareket halindeki otomobilin bagajına oturarak taşıdı.
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Karşılaşmada köfte satan bir vatandaş ise maç sonrası ekmek teknesini canını hiçe sayarak taşıması dikkat çekti. Otomobilin bagajına oturan vatandaş, köfte arabasını elleri ile tutarak taşıdı. Sivas-Erzincan kara yolunda akan trafikte otomobilin arkasında giden köfte arabasını gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sivas, Genel

Kaynak: İHA

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