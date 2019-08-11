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Sivas'ta ipini kopararak kaçan kurbanlık hayvan vatandaşlara zor anlar yaşattı

Sivas'ta ipini kopararak kaçan kurbanlık hayvan vatandaşlara zor anlar yaşattıSİVAS - Sivas'ta ipini kopararak kaçan kurbanlık hayvan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

11.08.2019 00:43
Sivas'ta ipini kopararak kaçan kurbanlık hayvan vatandaşlara zor anlar yaşattı
Sivas'ta ipini kopararak kaçan kurbanlık hayvan vatandaşlara zor anlar yaşattı
SİVAS - Sivas'ta ipini kopararak kaçan kurbanlık hayvan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Sivas'ta yaşayan Kerim Mengüç, Kurban Bayramında kesmek için satın aldığı düveyi akşam saatlerinde Yenişehir mahallesinde bulunan evinin önünde bağladı. Kısa bir süre sonra komşuları tarafından kurbanlığın ipini kopararak kaçtığı bilgisini alan Mengüç, vatandaşlar ile birlikte kurbanlığı arama çalışmasına başladı. Mengüç, evinin çevresinde uzun süre aramasına rağmen kurbanlığını bulamadı. Kaçan kurbanlık kent merkezine gelince ise vatandaşlara zor anlara yaşattı. Yaklaşık 45 dakika süren kovalamacının ardından ise kurbanlık polis ve vatandaşlar tarafından yakalandı. Mengüç, evinden 3 kilometre uzaklıkta bulduğu kurbanlığını polis ekiplerinden teslim aldı. Kovalamaca anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Sivas'ta ipini kopararak kaçan kurbanlık hayvan vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yenişehir, Polis, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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