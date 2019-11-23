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Sivas'ta, işçi yatakhanesinde korkutan yangın

Sivas'ta, işçi yatakhanesinde korkutan yangınSivas'ta, Keresteciler Sitesi'nde iki katlı yatakhanede klimadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

23.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:57
'ta, işçi yatakhanesinde korkutan yangın
Sivas'ta, Keresteciler Sitesi'nde iki katlı yatakhanede klimadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası yatakhanenin ikinci katı kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 12.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde, bir elektrik firmasına ait şantiyenin iki katlı yatakhanesinde çıktı. İşçilerin yatakhanede olmadığı sırada duman çıktığını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının yatakhanede bulunan klimadan çıktığı belirlendi. Olayda yaralanan olmazken, yatakhanenin ikinci katı kullanılmaz hale geldi.
Sivas'ta, işçi yatakhanesinde korkutan yangın

İtfaiye, Sivas, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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