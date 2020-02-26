Haberler » Güncel » Sivas'ta işçinin tilkiyle ekmeğini paylaştığı anlar kamerada - Haber

Sivas'ta işçinin tilkiyle ekmeğini paylaştığı anlar kamerada

Sivas'ta, bir işçinin çalıştığı fabrikanın önüne gelen tilkiyle ekmeğini paylaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

26.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:00Sivas'ta işçinin tilkiyle ekmeğini paylaştığı anlar kamerada
'ta, bir işçinin çalıştığı fabrikanın önüne gelen tilkiyle ekmeğini paylaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkeze 29 kilometre uzaklıkta Hasbey köyünde yaşayan Nizayi , çalıştığı alçı fabrikasında yemek saatinde giriş kapısının önünde gezinen bir tilkiyi fark etti.
Aydın, doğada yiyecek bulamadığı için fabrika yakınlarına kadar geldiğini düşündüğü tilkiyle ekmeğini paylaştı.
Tilkinin, Aydın'ın elinden ekmeği alarak bölgeden uzaklaştığı o anları başka bir fabrika çalışanı cep telefonuyla görüntüledi.
Aydın, yaptığı açıklamada, "Açtı, benden bir şeyler istediğini hissettim ve ekmeğimi yarıyı bölüp paylaştım. İnsanlık görevimi yerine getirdiğim için bu da beni gayet mutlu ve huzurlu etti." dedi.

Aydın, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı Muhallebi Tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 16:23:44