Sivas'ta ışık hüzmesiyle ilgili bir bulguya rastlanmadı

Sivas'ta ışık hüzmesiyle ilgili bir bulguya rastlanmadıTÜRKİYE'nin özellikle Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü bir kaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi Sivas'ta da görüldü.

28.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:12
Sivas'ta ışık hüzmesiyle ilgili bir bulguya rastlanmadı
TÜRKİYE'nin özellikle Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü bir kaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi Sivas'ta da görüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmada arazide herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Sivas'ta dün akşam saat 20.30 sıralarında Gürün, Kangal ve Şarkışla başta olmak üzere çeşitli bölgelerden meteor düştüğüne dair ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri Gürün ilçesine bağlı Karadoruk ve Konakpınar köyü civarında araştırma yaptı. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde de iki köy arasında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Konakpınar köyü sakinlerinden Güzel Koçak (52), "Dün akşam saatlerinde bir ışık görülmüş. Ama biz görmedik. Genelde dışarıdayım ama göremedim. Ekipler arama yaptı ama bir şeye rastlanılmamış. Daha önce böyle ışıklar görüyorduk, ama düştüğünü görmedik" dedi.
AFAD ekipleri de il genelinde yaptığı araştırmada her hangi bir bulguya rastlanmadı. Sivas’ta ışık hüzmesiyle ilgili bir bulguya rastlanmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğu Karadeniz, Gürün, Sivas, Güncel, Haber

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