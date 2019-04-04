Sivas'ta İşkur Sahaya İniyor

Kaynak: İHA

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gerçekleştirilecek olan İşgücü Piyasası Araştırması (İPA) ile Sivas ilindeki istihdam ve işsizlik sorununa çözüm aranacak.Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat "İşveren veya işveren temsilcileri ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılacak olan İşgücü Piyasası Araştırmasında tespit edilen açık iş, temininde güçlük çekilen meslekler ile gelecek dönemde ihtiyaç duyulacak mesleklere ilişkin veriler önümüzdeki dönem istihdam politikalarının belirlenmesi açısından önemli rol oynayacaktır." şeklinde konuştu. Canpolat, işverenlerin işgücü piyasasına yönelik beklenti ve görüşlerinin yeni dönemde hazırlanacak istihdam teşviklerinin ana hatlarının oluşmasına katkı sağlayacağını belirtip, "Bu denli öneme sahip araştırmanın başarıya ulaşabilmesi için işverenlerimizin formun uygulanması aşamasında personelimize yardımcı olacaklarına inanıyorum."dedi.Sivas'ta 1 Nisan - 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında Sivas İli genelinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından tesadüfi olarak belirlenen 551 işyerine İş ve Meslek Danışmanlarınca sahaya inilerek işyeri bilgi formu uygulanacak. - SİVAS