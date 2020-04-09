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Sivas'ta itfaiyeciler koronavirüse karşı dua edip kurban kesti

Sivas'ta itfaiyeciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son bulması için dua edip kurban kesti.

09.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:42
Sivas'ta itfaiyeciler koronavirüse karşı dua edip kurban kesti
Sivas 'ta itfaiyeciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son bulması için dua edip kurban kesti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, aralarında para toplayarak kurbanlık satın aldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık ve birim müdürlerinin katılımıyla İtfaiye Müdürlüğünde dualar edildi. Duanın ardından itfaiye personeli tarafından iki koyun kurban edildi.

Kurban etleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Hayat Ağacı Derneğine bağışlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas Belediyesi, İtfaiye, Sivas, Güncel
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