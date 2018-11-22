Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

22 Kasım 2018 Perşembe 14:32



22 Kasım 2018 Perşembe 14:32

Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, 111 gram esrar, 268 uyuşturucu hap, 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada, 5 narkotik, 2 sigara kaçakçılığı, 1 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet ve 1 yasadışı giriş olayı olmak üzere toplam 9 olaya müdahale etti.Jandarma ekipleri bu olaylarda 111 gram esrar, 268 uyuşturucu hap, 350 paket kaçak sigara, 3 muhtelif kazı malzemesi ele geçirdi.Olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 1 şüpheli de tutuklanarak cezaevine sevk edildi.