Haberler » Güncel » Haber

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 gram esrar ele geçirildi.

24.09.2019 15:46Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları
Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 gram esrar ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi, Gürün, Suşehri ve Yıldızeli ilçelerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 7 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, 7 sigara kaçakçılığı ve 1 göçmen kaçakçılığı olmak üzere 15 olaya müdahale etti.

Ekipler bu olaylarda 5 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Yurda yasa dışı yollardan giren 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.
Olaylarda yakalanan 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:14 Kızılcahamam'da öğrencilere kırtasiye desteği
16:14 flaş
16:14 Arkadaşların alacak anlaşmazlığı cinayetle bitti
16:14 Hakkâri'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
16:13 Yoldaşlar Çukuryayla şenliğine pedalladı
16:13 Hasar gören yollara ekiplerden müdahale
16:12 Pakdemirli, TMO ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımı protokolü imza törenine katıldı