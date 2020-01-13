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Sivas'ta kamyon otomobille çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ta kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

13.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:15Sivas'ta kamyon otomobille çarpıştı: 6 yaralı
'ta kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Sivas- karayolu Durulmuş köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden ilçesi yönüne doğru ilerleyen A.R.Ö. idaresindeki 58 ABD 228 plakalı otomobil, C.E. idaresindeki 58 FP 753 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan C.E, M.V, D.G, O.A, B.T. ve A.Ö. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(İHA)

Erzincan, Hafik, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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