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Sivas'ta kar fırtınası

Sivas'ta kar fırtınasıSİVAS - Sivas'ta kar fırtınası yüksek kesimlerde etkili oldu.

28.11.2019 00:21 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:24
'ta kar fırtınası
SİVAS - Sivas'ta kar fırtınası yüksek kesimlerde etkili oldu.
Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile yüksek kesimlerde fırtına yerini kar fırtınasına bıraktı. Sivas- sınırında bulunan 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar fırtınası görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kızıldağ Bakım Evi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarına başladı. Çalışmalar gün boyu sürdü. Trafikte aksamalar yaşanmadı.
Yağan kar, ulaşım için Kızıldağ geçidini tercih eden bir çok sürücü için sürpriz oldu. Kar sürprizi ile karşılaştıklarını belirten sürücüler, "Beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu. Şu ana kadar sorun yaşamadık. Ama sonra ne olur bilmiyoruz" dediler. Kişi sürücüler de kar'ın geç yağdığını belirtip, bu mevsimde yaşanan hava koşullarının normal olduğunu ifade etti.
Kızıldağ Bakım Evi Ekip Başı Ali Çağlayan, ekip olarak 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirtip, "Biz 11. ayda kış koşulları için hazırlıklarımızı tamamlayıp çalışmaya başlarız. Burada nöbet sistemi ile 24 saat hizmet veriyoruz. Bugün kar yağmaya başlaması ile temizleme çalışmalarına başladık. Şu an yollarımız açık" dedi.
Sivas'ta kar fırtınası

Erzincan, Sivas, Genel

Kaynak: İHA


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