Sivas'ta kar nedeniyle 28 köyle ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
20.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:10
Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkez ve ilçelerde 28 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkez ve ilçelerde 28 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: AA
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