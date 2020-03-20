Sivas'ta kar nedeniyle 28 köyle ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkez ve ilçelerde 28 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA