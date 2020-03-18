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Sivas'ta kar nedeniyle 48 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açıyor.

18.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:56
Sivas'ta kar nedeniyle 48 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas 'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkez ve ilçelerde 48 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Sivas, Güncel

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