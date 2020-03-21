Sivas'ta kar nedeniyle 6 köyle ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
21.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:54
Sivas 'ta etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkez ve ilçelerde 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkez ve ilçelerde 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA