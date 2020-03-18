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Sivas'ta kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Sivas'ta kar ulaşımda aksamalara neden oldu Sivas'ta etkili olan kar yağışı Sivas-Kayseri ve Malatya-Kayseri karayollarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

18.03.2020 21:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:36
Sivas'ta kar ulaşımda aksamalara neden oldu
SİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışı Sivas- Kayseri ve Malatya-Kayseri karayollarında ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Sivas-Kayseri Gemerek ilçesi Beştepe köyü mevkisinde sürücüler zor anlar yaşadı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Öte yandan Malatya-Kayseri karayolunun Gürün ilçesi Ziyarettepe geçidinde de aksamalar meydana geldi. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kar yağışı nedeniyle Sivas'ta şehir merkezinde de sürücüler ulaşımda güçlükler yaşadı. Bir çok maddi hasarlı kaza yaşandı. Sivas’ta kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Kaynak: İHA

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Sivas'ta kar ulaşımda aksamalara neden oldu
Etiketler : Malatya, Kayseri, Sivas, Genel

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