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Sivas'ta kar ve sis etkili oldu

Sivas'ta kar ve sis etkili olduSivas'ta sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

18.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:04
'ta kar ve sis etkili oldu
Sivas'ta sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle kentte görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji, bölgedeki yoğun sisin yarın akşama kadar etkili olacağını açıkladı. Geceden itibaren kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde ise kar yağışı etkili oldu. Karla beyaza bürünen kampüste, kartpostallık görüntüler oluştu. Kentte kar ve sisle birlikte sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.
Sivas'ta kar ve sis etkili oldu

Sabah, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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