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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 70 araç yolda kaldı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 70 araç yolda kaldıSİVAS'ın Gürün ilçesinde, etkili olan kar ve tipi nedeniyle 70 araç yolda kaldı.

31.01.2020 23:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:09
'ta kar ve tipi nedeniyle 70 araç yolda kaldı
SİVAS'ın ilçesinde, etkili olan kar ve tipi nedeniyle 70 araç yolda kaldı. Araçlardaki yaklaşık 200 kişi, ilçede bulunan misafirhanelere yerleştirildi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından Sivas- Gürün ve Kayseri- Gürün yolları ulaşıma kapandı. Yollarda otobüs ve otomobillerden bulunan yaklaşık 70 araç mahsur kaldı. Elazığ ve Malatya'ya yardım götüren araçlar ile bölgeden gelen depremzedelerin de bulunduğu araçlardaki 200 kişi ilçedeki misafirhanelere yerleştirildi.
İstanbul'da yaşamını yitiren Mustafa Güneş'in (88) cenazesi ile ona eşlik eden 90 kişi, Gürün ilçesi Camiliyurt köyüne gittikleri sırada bindikleri araçlarda yolda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, Yolgeçen köyündekiler tarafından misafir edildi.
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 70 araç yolda kaldı

Kayseri, Gürün, Sivas, Araç, Güncel

Kaynak: DHA


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