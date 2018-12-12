Sivas'ta Kar Yağışı, 130 Köy Yolunu Ulaşıma Kapadı

SİVAS'ta dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar
yağışı nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapanırken, taşımalı eğitimin yapıldığı yerlerde ise okullar tatil edildi.
Kent merkezinde geceden itibaren başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle kent merzkezinde fotoğraflık görüntüler ortaya çıktı. Selçuklu
eserlerinin yoğunlukta olduğu tarihi kent meydanında meraklılar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sivas
Belediyesi ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı.
130 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI
Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genilinde 130 köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri'nden alınan bilgiye göre Sivas merkezde 8, Akıncılar
5, Doğanşar
5, Gemerek
1, Gürün
5, Hafik
15, İmranlı
20, Kangal
5, Koyulhisar
3, Suşehri
5, Şarkışla
5, Ulaş 15, Yıldızeli
18 ve Zara'da 20 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri ilçe ve köylerde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca taşımalı eğitim yapılan yerlerde ise okullar öğleden sonra tatil edildi. Kentte yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor. - Sivas
Sabah,Sivas,Kar
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:35