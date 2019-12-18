Sivas'ta kar yağışı

Sivas
'ta sis, kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte dün akşam başlayan yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Meteoroloji yetkilileri, yoğun sisin yarın akşama kadar etkili olacağını bildirdi.
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde ise kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen kampüste güzel görüntüler oluştu.
Kampüsteki buzlanma nedeniyle, maddi hasarlı zincirleme trafik kazası da meydana geldi.
Kentte soğuk havanın etkisiyle bazı araçların camları buz tuttu.