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Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta kar yağışıSİVAS'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

03.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:59
'ta kar yağışı
SİVAS'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.
Kent merkezinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası, kent merkezi beyaza büründü. Tarihi kent meydanında ise kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü kentte, vatandaşlar kar yağışı nedeniyle yürümekte güçlük çekerken, sürücüler dikkatli yol aldı.
Sivas'ta kar yağışı

Sivas, Güncel

Kaynak: DHA


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